Активисты обратились к властям из-за ситуации с музеем в Черкасской области

Новости Украины: В Черкасской области просят обратить внимание на ситуацию с музеем "Шампань", либо же в скором времени не останется никакой истории для будущего поколения

Представители общественности призывают украинские власти и небезразличных украинцев обратить внимание на ситуацию с музеем "Шампань" в Черкасской области и не позволить местным властям допустить разворовывания экспонатов и морального давления на владельца музея.

"Хотели бы обратиться к украинцам и президенту и писать ситуацию, которая сложилась с музеем (в с.Шампань Черкасской области – прим.ред.). К сожалению, это типичная для Украины ситуация: музейные экспонаты разворовываются в частные коллекции, людей (создающих музеи – прим.ред.) помещают в психиатрические клиники", - рассказал на пресс-конференции в четверг председатель общественной организации "Правовая защита и безопасность Украины" Юрий Микуляк.

По его словам, необходимо сделать так, чтобы вернуть "музейные экспонаты, которые были украдены правоохранительными органами прежней власти".

"Этот музей находится под патронатом ЮНЕСКО. Обращаю внимание, что такой музей с такими экспонатами разворовывается… Его разбирают на частные коллекции".

В свою очередь заместитель председателя общественной организации "Правовая защита и безопасность Украины" Сергей Журавлев рассказал, что в общественную организацию обратился человек, который создавал этот музей – Олег Бойко – и попросил отстоять музейные экспонаты.

"Этот человек сейчас находится на уголовно-психиатрической экспертизе в Киеве, туда он был направлен по решению суда", - сказал Журавлев, заверив, что пообщался с собственником музея и уверен в его психическом здоровье.

По словам представителя общественной организации, этот музей Бойко создал в 2012 году на базе своего фермерского хозяйства, музей насчитывает более 27 тыс. экспонатов, начиная от времен Киевской Руси. "Эти экспонаты очень важны для нашей страны и истории… есть даже немецкий самолет времен Второй мировой войны… автомобили, флаги, оружие казачества", - рассказал он.

По словам Журавлева, собственник музея рассказал о моральном и физическом давлении, которое осуществляется на него, начиная с 2012 года местными органами власти.

Он сообщил, что в музее был пожар, который владелец музея считает умышленным поджогом.

"Олег – боец, который прошел Афганистан, уже почти не имеет сил отстраивать то, что строил всю свою жизнь", - добавил Журавлев.