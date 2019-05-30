Власти оккупированного Крыма задержали двух активисток, адвокатов не пускают

Новости Украины: Власти оккупированного Крыма задержали двух крымскотатрских активисток: Лутфие Зудиеву в Джанкое и Мумине Салиеву в Бахичарае.

В Джанкое в аннексированом Россией Крыму российские силовики задержали крымскотатарскую активистку Лутфие Зудиеву. Об этом заявил адвокат Эмиль Курбединов, сообщает проект Крым.Реалии.

По словам Курбединова, активистку задержали сотрудники российского Центра по противодействию экстремизму. Ей инкриминируют "демонстрацию запрещенной символики", предусматривающую административный арест.

Курбединов сказал, что российские силовики везут Зудиеву в Симферополь.

Как сообщил муж активистки Сейтасан Зудиев, ее задержали на рынке. Мужчина говорит, что силовики были одеты в гражданское и заблокировали автомобиль, в котором была Лутфие Зудиева, потребовав, чтобы она проехала с ними в участок.

Публичных комментариев российских силовых ведомств относительно задержания нет. Как известно, после аннексии фактическая российская власть практикует в Крыму массовые обыски у независимых журналистов, общественных активистов, деятелей крымскотатарского Национального движения, членов Меджлиса, а также крымских мусульман.

В последствии также стало известно, что в оккупированном Крыму российские силовики задержали координатора общественной организации "Крымское детство" Мумине Салиеву. Об этом в Facebook сообщает "Крымская солидарность".