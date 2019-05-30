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Власти оккупированного Крыма задержали двух активисток, адвокатов не пускают

Власти оккупированного Крыма задержали двух активисток, адвокатов не пускают
17:23 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Власти оккупированного Крыма задержали двух крымскотатрских активисток: Лутфие Зудиеву в Джанкое и Мумине Салиеву в Бахичарае.

В Джанкое в аннексированом Россией Крыму российские силовики задержали крымскотатарскую активистку Лутфие Зудиеву. Об этом заявил адвокат Эмиль Курбединов, сообщает проект Крым.Реалии.

По словам Курбединова, активистку задержали сотрудники российского Центра по противодействию экстремизму. Ей инкриминируют "демонстрацию запрещенной символики", предусматривающую административный арест.

Курбединов сказал, что российские силовики везут Зудиеву в Симферополь.

Как сообщил муж активистки Сейтасан Зудиев, ее задержали на рынке. Мужчина говорит, что силовики были одеты в гражданское и заблокировали автомобиль, в котором была Лутфие Зудиева, потребовав, чтобы она проехала с ними в участок.

Публичных комментариев российских силовых ведомств относительно задержания нет. Как известно, после аннексии фактическая российская власть практикует в Крыму массовые обыски у независимых журналистов, общественных активистов, деятелей крымскотатарского Национального движения, членов Меджлиса, а также крымских мусульман.

В последствии также стало известно, что в оккупированном Крыму российские силовики задержали координатора общественной организации "Крымское детство" Мумине Салиеву. Об этом в Facebook сообщает "Крымская солидарность".

"Поступила информация о том, что у своего дома в г.Бахчисарай задержана Мумине Салиева. Подробности выясняются", - говорится в сообщении.

В то же время адвокат Эмиль Курбединов сообщил проекту Крым Реалии, что жене фигуранта второго бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» Салиевой вменяют ст. 20.3 КоАП РФ – демонстрация запрещенной символики. Данная статья предусматривает административный арест.

Общественная организация "Крымское детство" занимается помощью детям, чьи отцы находятся в тюрьмах и преследуются российской власти из-за своих убеждений и религиозных взглядов.

В оккупированном Крыму к задержанным сегодня активисткам Лутфие Зедиевой и Мумине Салиевой не допускают адвокатов.
Видеосообщение об этом разместил в Facebook адвокат Эмиль Курбединов.

"Я нахожусь возле здания МВД, здесь находится Центр по противодействию экстремизму, куда привезли и Лутфие (Зедиеву - прим. ред.), и Мумине (Салиеву - прим. ред.). Меня не пустили в это здание... Две женщины находятся там, и к ним не допускают адвокатов", - сообщил защитник.

По его словам, на КПП его отказались пропускать, ссылаясь на некие внутренние инструкции. Курбединов звонил дежурному прокурору, но она отказалась принять по телефону жалобу на недопуск, адресовав в отдел по обращениям граждан. По словам адвоката, ответа на такое обращение можно ждать 30 дней.

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Курбединов назвал происходящее "грубейшим нарушением права на защиту" и высказал уверенность, что такие действия силовиков свидетельствуют о том, что на задержанных активисток оказывается давление с целью получить нужные показания.

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Задержание, Бахчисарай, Джанкой, Оккупированный Крым, Эмиль Курбединов, Лутфие Зудиева, Мумине Салиева, Крымскотатарские активистки.
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