Рассмотрение дела в Шевченковском суде завершилось потасовкой

Новости Украины: Слушатели Шевченковского суда устроили потасовку во время заседания по делу подозреваемого мужчины.

В помещении Шевченковского райсуда Киева перед началом заседания совершено нападение на подозреваемого. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.

"Сегодня в помещении Шевченковского районного суда Киева, перед началом очередного судебного заседания в одном из уголовных производств, рассматриваемых судом, совершено нападение на подозреваемого", - говорится в сообщении.

По данным суда, инцидент произошел после того, как подозреваемого доставили в зал судебного заседания, непосредственно перед его началом.

"Свободные слушатели, которые изъявили желание присутствовать во время судебного заседания, вступили в спор с подозреваемым. После чего один из граждан совершил нападение на последнего, распылив в отдельное помещение, в котором находился подозреваемый, неизвестное вещество", - прокомментировали в суде.

О происшествии сообщили правоохранительным органам, которые выясняют подробности содеянного.