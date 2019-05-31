В Мариуполе подписали соглашение о сотрудничестве с французами в сфере экологии

Новости Украины: Голова Мариуполя подписал соглашение с президентом французской компании Beten Ingenierie о сотрудничестве в сфере экологии.

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко и президент французской компании Beten Ingenierie Жан Рош подписали соглашение о сотрудничестве в реализации Стратегии устойчивого зеленого развития.

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

"Это уже второй такой документ. Beten Ingenierie поможет создать и реализовать Мариуполю соответствующую Стратегию устойчивого зеленого развития", - говорится в сообщении.

Согласно договору, французская компания будет предоставлять Мариупольскому городскому совету инженерные и консультационные услуги, помогать в анализе рынка, подготовке технико-экономических обоснований и проектной документации в сфере экологии и охраны окружающей среды.

В частности, французская компания предоставит помощь в реализации проектов управления твердыми бытовыми отходами, благоустройства и развития территории прибрежной зоны, модернизации системы теплоснабжения города.

Бойченко отметил, что сотрудничество Мариуполя с Beten Ingenierie длится уже два года. В свою очередь Жан Рош подчеркнул, что за эти два года город значительно преобразился.