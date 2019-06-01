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В Николаеве пресекли контрабанду нефтепродуктов

В Николаеве пресекли контрабанду нефтепродуктов
03:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Таможенники в Николаеве пресекли контрабанду нефтепродуктов из Греции и России.

В порту Николаева таможенники выявили контрабанду нефтепродуктов из Греции и России стоимостью 183 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в Николаевской области.

"Николаевская таможня на основании информации, предоставленной оперативным подразделением ГУ ГФС в Николаевской области, предупредила попытку импортировать на территорию Украины большую партию нефтепродуктов с использованием схем минимизации уплаты таможенных платежей", - сообщил начальник Николаевской таможни Роман Криль.

По его словам, одна компания завезла в Николаевский порт двумя партиями 11,4 тыс. тонн горюче-смазочных материалов, предоставив документы, содержавших ложные данные. Производителями этого сырья значились фирмы из Греции и России.

"Весь объем контрабандных нефтепродуктов арестован судом как вещественное доказательство. В целом эта сделка могла стоить государству 183 млн гривен. Мы сумели это предотвратить, и после конфискации товаров и наложения штрафов средства перечислятся в госбюджет", - отметил начальник таможни.

Гройсман будет бороться с контрабандой нефтепродуктов

Составлены два протокола о нарушении таможенных правил по ст. 483 Таможенного кодекса. Она предусматривает конфискацию товаров и штраф в размере 100% их стоимости.

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Нефтепродукты, Николаев, Контрабанда, Таможенники.
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