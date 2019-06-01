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На пяти одесских пляжах поднимут "Голубой флаг"

На пяти одесских пляжах поднимут "Голубой флаг"
04:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Пять пляжей Одессы удостоились "Голубого флага".

Муниципальный пляж Черноморска и пляж курортного поселка Затока, что рядом с отелем Ruta Family, подняли "Голубой флаг", который символизирует соответствие 30 экологическим стандартам.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщили в Одесской облгосадминистрации.

"Пляж курорта Затока впервые внесен в список Международной туристической организации как рекомендованный для посещения. Информация о соблюдении экологических стандартов существенно повлияет на привлекательность пляжа для отдыхающих", - отметил во время вручения сертификата международной программы "Голубой флаг" глава управления туризма, рекреации и курортов Одесской ОГА Александр Шека.

Координатор программы "Голубой флаг" Модест Алеев отметил, что сертификаты выдаются только тем пляжам, которые соответствуют требуемому качеству морской воды, сервиса, гарантируют безопасность для отдыхающих - почти 30 критериев.

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По данным ОГА, 1 июня поднимут "Голубой флаг" администрации пляжа Caleton в Одессе, а также пляжей Zanzibar и SunDali - Sun Yard в пригородном селе Фонтанка.

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Одесса, Пляж, Голубой флаг.
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