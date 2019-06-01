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Суд вынес приговор луганчанину, который пытался провезти наркотики через границу

Суд вынес приговор луганчанину, который пытался провезти наркотики через границу
05:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: К 10 годам приговорен житель Луганска, за попытку провезти через границу наркотики.

Дергачевский районный суд Харьковской области поддержал позицию прокуратуры области и признал виновным 46-летнего луганчанина в попытке контрабанды наркотиков и незаконного оборота наркотических средств в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 УК Украины).

"Суд назначил контрабандисту наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества... В настоящее время приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование. Сейчас по требованию прокуратуры злоумышленник находится под стражей", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как было установлено, в сентябре прошлого года мужчина пытался перевезти через международный автомобильный пункт "Гоптовка" кокаин и каннабис.

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Он расфасовал наркотики в полимерные пакеты и спрятал в топливном баке автомобиля Volkswagen Passat, на котором и приехал к таможенному посту. Во время таможенно-пограничного досмотра в машине было обнаружено 68 свертков с наркотиками. Общий вес изъятого составляет 14 кг.

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Наркотики, Суд, Приговор, Каннабис.
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