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В Украине разоблачили группу мошенников, которые поставляли поддельные онкопрепараты

В Украине разоблачили группу мошенников, которые поставляли поддельные онкопрепараты
13:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Правоохранители в Киевской области проводят обыски по делу о фальсификации медпрепаратов для онкобольных.

Киевские правоохранители проводят следственные действия и обыски на 11-ти объектах в Киеве и Киевской области по делу о фальсификации медицинских препаратов для онкологических больных, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Мероприятия проходят в рамках уголовных производств по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 УК Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", ч.2 ст.321-1 УК Украины "Фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств", а также по ч. 3 ст. 212 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении, на официальном сайте Генпрокуратуры в пятницу вечером.

Правоохранителями было установлено, что вне таможенного контроля, на территорию Украины осуществлялась доставка фальсифицированного медицинского препарата Keytruda (Китруда, производства США и Австрии), а также его кустарное изготовление и последующая реализация как на территории Украины, так и за ее пределами.

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"По результатам проведенных мероприятий были задержаны несколько человек в порядке ст. 208 УПК Украины после документирования факта незаконной реализации 6 флаконов фальсифицированного лекарственного средства Keytruda (Китруда) на общую сумму около 7000 долларов США", - отметили в Генпрокуратуре.

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Полиция, Лекарства, Мошенники, Генпрокуратура, Онкопрепараты.
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