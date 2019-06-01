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День в ООС: Оккупанты трижды нарушали "тишину"

День в ООС: Оккупанты трижды нарушали "тишину"
19:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Боевики на Донбассе трижды нарушили "режим тишины", среди украинских военных пострадавших нет.

На Донбассе с начала суток по состоянию на 18:00 субботы боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр операции объединенных сил.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - сказано в сводке ООС на странице в Фейсбук в субботу вечером.

Все случаи нарушения режима тишины состоялись в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

Боевики обстреляли поселок на оккупированной территории для дискредитации ВСУ

Здесь боевики обстреляли позиции украинских военных: вблизи Павлополя, по направлению Украинского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; у Верхнеторецкого, с района Пантелеймоновки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Авдеевки, по направлению Минерального - из стрелкового оружия.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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