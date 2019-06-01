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Суббота, 01.06.2019
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В Харькове планируют создать муниципальное такси

В Харькове планируют создать муниципальное такси
20:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Харьковский городской совет

Новости Украины: Планируется, что муниципальное такси начнет работу ориентировочно к концу года.

Харьковский городской совет, компании Renault в Украине и UBER-Украина подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере индивидуальных пассажирских перевозок.

Как сообщает пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на первого заместителя городского головы Игоря Терехова, этот документ положит начало реализации проекта по созданию муниципального такси.

"Нелегко нам дался этот проект, но он очень важен для города Харькова, потому что это новая философия развития транспортной инфраструктуры, и очень важен для Украины, потому что ничего подобного в украинских городах еще не осуществлялось", - цитирует Терехова пресс-служба горсовета.

По словам координатора проекта по созданию муниципального такси Никиты Кузнецова, проект будет направлен на безопасность перевозок пассажиров и высокий уровень комфорта, обеспеченный с помощью современных европейских автомобилей, он предусматривает и возможность обслуживания людей с инвалидностью

"Экономическая модель муниципального такси позволяет городу вкладывать минимальные средства в проект, но получать максимальный результат. Эта служба не будет занимать монопольное положение на рынке, но уровень предоставления услуг и планка, которую задаст наш проект, станут стимулом для развития других компаний и приведут к здоровой конкуренции", - сказал Кузнецов.

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Харьков, Renault, Такси, Игорь Терехов, Uber, Муниципальное такси.
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