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В Хмельницкой области чуть не утонуло 2 рыбака

В Хмельницкой области чуть не утонуло 2 рыбака
23:18 Сб, 1 Июнь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: ГСчС: В Хмельницкой области перевернулась надувная лодка, у рыбаков не вышло самостоятельно добраться до берега.

В Каменец-Подольском районе Хмельницкой области перевернулась надувная лодка с рыбаками, спасатели доставали пострадавших на берег.

Как сообщает в субботу пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в области, сообщение о том, что вблизи с.Лысовцы перевернулась надувная лодка с рыбаками, поступило в службу спасения накануне, 31 мая, в 18:30. Рыбаки были не в состоянии самостоятельно добраться до берега.

Спасатели на моторной лодке оперативно оказали помощь, доставив пострадавших вместе с плавсредством на берег.

"Служба спасения Хмельницкой области призывает граждан быть крайне осторожными на воде: не заплывать на лодке в места с сильным течением, не нырять в воду в незнакомых местах, не злоупотреблять алкоголем и всегда сообщать кому-то о том, что идете к воде", - сказано в сообщении ГСЧС.

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Спасатели, Рыбак, Лодка, ГСЧС.
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