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В Одессе разоблачили цех по пошиву "брендовой" одежды

В Одессе разоблачили цех по пошиву "брендовой" одежды
00:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: В Одессе пресекли работу цеха по пошиву "брендовой" одежды.

В Одессе ликвидирован нелегальный цех по пошиву "брендовой" одежды. 

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Накануне правоохранители провели санкционированный обыск, во время которого обнаружили нелегальный цех по пошиву одежды, поддельной под бренды известных мировых марок.

Как отмечается, в цехе на территории Суворовского района города находились десять граждан одной из восточных стран, которые шили подделки. Во время обыска правоохранителями изъяты вещественные доказательства противоправной деятельности: швейное оборудование, пресс для нанесения логотипов, готовую продукцию, трафареты с логотипами различных брендов, наклейки и лейблы на одежду.

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В настоящее время проводится проверка законности пребывания иностранцев в Украине. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.332 (незаконная переправка людей через госграницу) Уголовного кодекса Украины.

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Одесса, Полиция, Одежда, Цех.
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