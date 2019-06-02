На фестивале KOZAK Fest из-за урагана обрушилась крыша сцены

Новости Украины: На Днепропетровщине во время фестиваля KOZAK Fest из-за урагана обрушилась крыша сцены.

Во время крупнейшего этно-рок-фестиваля Украины, что сейчас происходит на Днепропетровщине, начался сильный дождь и ураган, непогода вызвала обвал крыши сцены.

Тысячи людей пытаются спастись от непогоды, сообщил в своем Instagram певец Pianoбой.

Музыкант написал, что из-за страшного урагана "на фестивале обвалилась крыша сцены" и что "могут быть пострадавшие". К сожалению, он отметил, что больше информации о ситуации не имеет, но добавил, что тысячи людей пытаются покинуть фестиваль под стеной дождя".

"Творится хаос, падают деревья. Желаю всем людям выйти из этой передряги живыми и здоровыми, берегите себя и близких", – подчеркнул Шуров.

Напоминаем, KOZAK Fest - крупнейший этно-рок-фестиваль центральной Украины. 2019 году мероприятие проходит 31 мая и 1-2 июня в урочище Княжеские Байраки на Днепропетровщине. Посвящен фестиваль традиционно к победе Богдана Хмельницкого в битве под Желтыми Водами.

В прошлом году фестиваль посетили более 100 тысяч человек. В 2019 году среди исполнителей – "СКАЙ", "Друга Ріка", "Онука", Detach, "Чумацький шлях", Наталка Карпа и многие другие.