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На Черкасщине на взятках разоблачили помощника председателя суда

На Черкасщине на взятках разоблачили помощника председателя суда
06:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: mvs.gov.ua

Новости Украины: В Черкасской области помощник председателя суда погорел на взятках.

На Черкасщине помощник председателя одного из судов разоблачен во взяточничестве.

За взятку он пообещал посодействовать в принятии судьей решений в пользу истцов в 14 судебных делах, информирует пресс-служба МВД.

"Следователи Черкасского отдела полиции по оперативному сопровождению работников Управления защиты экономики в Черкасской области Нацполиции Украины при процессуальном руководстве Черкасской местной прокуратуры сообщили о подозрении помощнику председателя одного из судов области", - говорится в сообщении.

Во время следствия было установлено, что подозреваемый наладил преступную схему по вымогательству и получению неправомерной выгоды от представителя истца за его влияние на судей. Правоохранители задокументировали вымогательство и получение 4 400 долларов неправомерной выгоды за принятие положительного решения по 14 гражданским делам: за каждое положительное решение – 300 долларов и еще 200 долларов за его "труд".

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По результатам проведения следственно-оперативных мероприятий правонарушителю сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного Кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Проводятся процессуальные действия по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемого и установление других причастных к преступлению лиц.

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Суд, МВД, Взятка, Черкассы.
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