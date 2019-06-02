На Черкасщине на взятках разоблачили помощника председателя суда

Новости Украины: В Черкасской области помощник председателя суда погорел на взятках.

На Черкасщине помощник председателя одного из судов разоблачен во взяточничестве.

За взятку он пообещал посодействовать в принятии судьей решений в пользу истцов в 14 судебных делах, информирует пресс-служба МВД.

"Следователи Черкасского отдела полиции по оперативному сопровождению работников Управления защиты экономики в Черкасской области Нацполиции Украины при процессуальном руководстве Черкасской местной прокуратуры сообщили о подозрении помощнику председателя одного из судов области", - говорится в сообщении.

Во время следствия было установлено, что подозреваемый наладил преступную схему по вымогательству и получению неправомерной выгоды от представителя истца за его влияние на судей. Правоохранители задокументировали вымогательство и получение 4 400 долларов неправомерной выгоды за принятие положительного решения по 14 гражданским делам: за каждое положительное решение – 300 долларов и еще 200 долларов за его "труд".

По результатам проведения следственно-оперативных мероприятий правонарушителю сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного Кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Проводятся процессуальные действия по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемого и установление других причастных к преступлению лиц.