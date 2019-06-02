В Запорожье ребенок два дня провел в квартире с мертвыми родителями

Новости Украины: 3-летний мальчика, который два дня провел в квартире с мертвыми родителями, нашли в Запорожье

В Запорожье в пятницу, 31 мая, правоохранители нашли мальчика, который два дня провел в квартире с мертвыми родителями. Об этом сообщил замглавы национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

По его словам, в собственной квартире нашли убитой 26-летнюю женщину, ее сожитель - мужчина 1983 года рождения, был повешен на двери.

"Но страшное другое - в квартире был найден живым мальчик, 2016 г. р., который двое суток находился в помещении с мертвыми родителями. О чем мог думать взрослый человек, который убил мать ребенка, а затем покончил сам с собой и оставил своего ребенка одного среди мертвых", - написал замглавы Нацполиции.

Напомним, в субботу, 1 июня, в г.Переяслав-Хмельницкий Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы.