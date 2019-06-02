Мужчина не пережил падение из корзины воздушного шара

Новости Украины: На Львовщине разбился мужчина после падения из собственного воздушного шара.

В Жидачевском районе Львовской области с воздушного шара упал мужчина. От полученных травм он скончался. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в области, передает УНН.

"В Жидачевское отделения полиции поступило сообщение о том, что 1 июня около 21:00 возле села Репехов из корзины собственного воздушного шара выпал человек. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 47-летний житель одного из сел Пустомытовского района.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства.