В Ингульце утонул сотрудник патрульной полиции

Новости Украины: Во время семейного отдыха в реке Ингулец погиб инспектор патрульной полиции.

В Днепропетровской области во время купания в реке Ингулец погиб инспектор патрульной полиции Широковского отделение полиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУ НП в Днепропетровской области.

"Инспектор сектора реагирования патрульной полиции Широковского отделения полиции Сергей Шуба погиб вчера, 1 июня, во время купания в реке Ингулец. В этот день полицейский находился с семьей на отдыхе у реки", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, в Запорожье в пятницу, 31 мая, правоохранители нашли мальчика, который два дня провел в квартире с мертвыми родителями.