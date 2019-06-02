За неделю в зоне ООС обезврежено более сотни взрывоопасных предметов

Новости Украины: В зоне проведения ООС спасатели за неделю изъяли и обезвредили 115 взрывоопасных предметов.

В зоне проведения операции Объединенных сил спасатели за неделю изъяли и обезвредили 115 взрывоопасных предметов.

Как сообщает в Facebook пресс-центр операции Объединенных сил, в течение недели специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям из состава Объединенных сил 42 раза привлекались для проведения работ по обследованию и разминированию территорий, обследовано 55 гектаров местности, изъято и уничтожено 115 взрывоопасных предметов.

Также личный состав ГСЧС осуществлял аварийно-восстановительные работы на жилых домах в городах Марьинка, Красногоровка, Гранитное и Лебединское.

За неделю восстановлено 8 домов, всего с начала проведения ООС восстановлено 343 жилых дома.