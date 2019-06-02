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За неделю в зоне ООС обезврежено более сотни взрывоопасных предметов

За неделю в зоне ООС обезврежено более сотни взрывоопасных предметов
23:40 Вс, 2 Июнь 2019 Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: В зоне проведения ООС спасатели за неделю изъяли и обезвредили 115 взрывоопасных предметов.

В зоне проведения операции Объединенных сил спасатели за неделю изъяли и обезвредили 115 взрывоопасных предметов.

Как сообщает в Facebook пресс-центр операции Объединенных сил, в течение недели специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям из состава Объединенных сил 42 раза привлекались для проведения работ по обследованию и разминированию территорий, обследовано 55 гектаров местности, изъято и уничтожено 115 взрывоопасных предметов.

Также личный состав ГСЧС осуществлял аварийно-восстановительные работы на жилых домах в городах Марьинка, Красногоровка, Гранитное и Лебединское.

СЦКК: боевики обстреляли жилые дома в Веселом

За неделю восстановлено 8 домов, всего с начала проведения ООС восстановлено 343 жилых дома.

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Донбасс, Взрывчатка, ГСЧС, ООС.
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