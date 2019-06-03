В средине июня в Донецкой области заработает крупнейшая ветротурбина в Украине

Возле поселка Ясногоровка, что рядом с Краматорском в Донецкой области, заработает самая мощная в Украине ветротурбина.
Об этом говорится на странице Правительственного портала в Facebook.
"Рядом с Краматорском скоро заработает самая мощная в Украине ветротурбина! Возле поселка Ясногоровка монтируют лопасти ветрогенератора мощностью 4,5 МВт. Каждая имеет длину 74 метра, ширину 5 метров, вес 25 тонн", - говорится в сообщении.
Прогнозируется, что ветроустановка заработает уже в середине июня.
В общем вблизи Краматорска планируют установить 15 таких установок в течение трех лет.