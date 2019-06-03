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Дело об убийстве школьницы: в суде взяли паузу

Дело об убийстве школьницы: в суде взяли паузу
12:37 Сегодня Телеграф Фото: www.sq.com

Новости Украины: Кропивницкий суд продлил рассмотрение апелляции относительно применения принудительных мер по отношению к женщине, которая подозревается в убийстве дочери.

Как сообщается на сайте Судебной власти, 30 мая в Кропивницком АС будут и дальше рассматривать апелляционную жалобу потерпевшей стороны в отношении решения суда о применении медицинских мер к женщине, которая является подозреваемой в убийстве школьницы.

Преступление, которое возможно совершила мать по отношению к своей несовершеннолетней дочери, предусмотрено пунктами в ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство несовершеннолетней личности, совершенное с особенной жестокостью). Согласно статьи, за совершение данного преступление грозит срок от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что в декабре 2017 года от имени родителей поступило заявление о пропаже ребенка. В результате поисков, которые длились несколько дней, тело девочки нашли. По версии следствия, в смерти ребенка виновата собственная мать.

Далее была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, в результате которой выяснили, что подозреваемая в период совершенного преступления не могла отвечать за свои поступки и управлять своими действиями.

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Суд первой инстанции принял решение в связи с невменяемым состоянием, в котором женщина могла совершить преступление, применить к подозреваемой "принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением".

Решение было обжаловано из-за неполноты собранных доказательств во время досудебных и судебных разбирательств. В суде подозреваемая отклонила все обвинения в совершении убийства дочери. Защита подозреваемой и представители пострадавшей стороны попросили провести дополнительные медицинские и судебные экспертизы.

На основании этих ходатайств прокурор заявил о необходимости детального ознакомления с поданными материалами и попросил огласить перерыв в рассмотрении дела. Дальнейшее рассмотрение апелляционной жалобы по данному делу перенесено на 6 июня.

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Прокуратура, Суд, Убийство, Жалоба, Апелляция, Подозреваемая, Кропивницкий.
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