Киев в первые дни лета облюбовало огромное количество бабочек (Видео)

В Киеве в первые дни июня появилось огромное количество бабочек, в частности, солнцевиков чертополоховых. В Министерстве экологии и природных ресурсов засилье этих насекомых объясняют их миграцией на север. "На днях киевляне наблюдали феерию бабочек и многие не могли объяснить это явление. На самом деле вы увидели, на латинском языке Vanessa cardui. А еще эту бабочку в Украине иногда называют чертополоховка", - говорится в сообщении.Эти яркие бабочки относятся к мигрирующему виду. И перелетают из Северной Африки на север, чтобы осенью снова вернуться в Африку. "Во время миграции скорость перемещения бабочек может достигать до 50 км/ч. И за сутки пролетают до 500 км", - отметили в Минприроды. Сообщается, что эти бабочки зимуют где-то на севере Африки или на Ближнем Востоке, где откладывают яйца. "Когда из яиц вылупляется гусеница, которая впоследствии превращается в куколку, и с которой весной вырастает новая бабочка, то чертополоховки нового поколения снова собираются в стаи и, по неизвестному человеческой науке зову природы, возвращаются за несколько тысяч километров в Украину и другие, даже северные страны Европы", - сообщают в Минприроды.В северной Европе тоже выводятся новые поколения солнцевиков, которые тоже мигрируют. "Кроме солнцевика чертополохового, сезонная миграция зовет в дорогу еще один вид солнцевиков, которые водятся в Украине. Это – солнцевик адмирал (Vanessa atalanta), в окрасе которого больше черного цвета", - подытожили в Минприроды. Пользователи соцсети Facebook сообщают, что наблюдают феерию бабочек по всей Украине.