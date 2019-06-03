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Появилась информация о состоянии раненого полицейским мальчика

Появилась информация о состоянии раненого полицейским мальчика
16:17 Сегодня Телеграф Укринформ moz.gov.ua

Новости Украины: Нейрохирурги спасают жизнь 5-летнему мальчику, он получил огнестрельное ранение головы с телесными повреждениями - диагностировали ушиб головного мозга.

Состояние 5-летнего мальчика, которого в Переяслав-Хмельницком ранили правоохранители, крайне тяжелое, врачи пока не дают никаких прогнозов.

Об этом во время брифинга заявил главный врач Киевского городского центра детской нейрохирургии Александр Гончарук.

"Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, на аппарате искусственного дыхания. Функции сердечно-сосудистой системы поддерживаются с помощью медикаментов", - сказал врач.

Он подчеркнул, что травма - чрезвычайно тяжелая, с повреждением одного из полушарий мозга.

"Согласно медицинским протоколам и стандартам НАТО, у ребенка - боевая травма. Выполнено повторное оперативное вмешательство: удалена гематома, часть черепа. Это - травма, на которую реагируют все органы, также подключается полиорганная недостаточность (она очень тяжело переносится)", - сообщил Гончарук.

По его словам, пуля, которой был ранен ребенок, остается в мозге, доставать ее, по мнению нейрохирургов, нецелесообразно.

"Наша задача - спасти жизнь ребенку. Тяжесть травмы такова, что делать прогнозы глупо. Мы максимально используем все, чтобы спасти жизнь ребенку. Сделано максимальный объем оперативного вмешательства, сейчас задача - стабилизировать состояние", - отметил Гончарук.

Как сообщалось, 31 мая в реанимационное отделение КНП «Переяслав-Хмельницкая ЦРБ» доставили мальчика с телесными повреждениями в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутренне-мозговой гематомы, перелома височной кости.

В пресс-службе ГБР уточнили, что согласно проведенному оперативному вмешательству медработников было установлено наличие у мальчика проникающих огнестрельных повреждений головы.

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Дети, Полиция, Стрельба.
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