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У здания ОНМедУ пострадали 28 человек, задержано 43

У здания ОНМедУ пострадали 28 человек, задержано 43
20:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Потасовки у медицинского университета в Одессе завершились госпитализацией двух человек в средней тяжести.

В результате потасовки в понедельник возле Одесского национального медицинского университета пострадали 28 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

"26 взрослых получили медицинскую помощь амбулаторно. Еще одного взрослого и одного ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести", - сообщает Минздрав со ссылкой на Одесский центр экстренной медицины и медицины катастроф.

Как сообщалось, во время стычки возле админздания Одесского национального медуниверситета, которую стражи порядка связывают со срывом заседания наблюдательного совета вуза, получил телесные повреждения один из полицейских.

Отмечается, что в полицию были доставлены 43 человека.

Как сообщалось, в здание ректората ОНМедУ, которое было заблокировано сторонниками бывшего ректора Запорожана, 3 июня удалось зайти членам Наблюдательного совета ОНМедУ, чтобы провести внеочередное заседание. Однако вскоре в админздание попала группа лиц спортивного телосложения в капюшонах и масках, которые распылили в помещении слезоточивый газ.

По словам пресс-секретаря вуза Ярославы Витко, из-за этого заседание пришлось прервать, члены совета и работники администрации покинули админздание, в котором остались только стражи порядка.

По словам советника главы Одесского главка Нацполиции Руслана Форостяка, полиция дает правовую квалификацию многочисленным правонарушениям, к которым прибегали участники конфликта, в частности, "решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины".

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Одесса, Минздрав, ОНМедУ, Медуниверситет Одессы.
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