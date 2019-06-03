Луценко сообщил о изменении подозрения полицейским, ответственным за смерть мальчика

Новости Украины: Полицейским, которые смертельно ранили 5-летнего мальчика, изменили подозрения с переквалификацией преступления на умышленное убийство.

Двум патрульным полицейским, которые смертельно ранили 5-летнего мальчика, изменили подозрения с переквалификацией преступления на умышленное убийство.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

"5-летний мальчик Кирилл, ставший жертвой двух пьяных полицейских в Переяславе-Хмельницком, которые развлекались с огнестрельным оружием, скончался в больнице. Ранение было крайне тяжелым. В связи с этим прокуроры Киевской областной прокуратуры меняют подозрение с переквалификацией совершенного ими преступления на ч.2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство)", - написал он.

Луценко добавил, что завтра утром подозрения будут вручены полицейским в Голосеевском районном суде Киева, где им будут избирать меру пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.

"Сегодня же подписал письмо на имя министра ВД с требованием снять ответственного за пьяную дикость руководителя райотдела полиции", - сообщил генпрокурор.

Как сообщалось ранее, 31 мая в Переяслав-Хмельницком двое работников Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области выпивши устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди. Вследствие выстрелов они попали в 5-летнего мальчика, который в это время находился на детской площадке возле дома, где развлекались полицейские. Ребенок был госпитализирован. Сегодня, 3 июня, в прокуратуре сообщили, что полицейским было объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ст. 128 УК Украины, а именно в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Позже стало известно, что мальчик от полученных травм скончался в столичной больнице.