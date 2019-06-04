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Сотрудникам полиции за смерть 5-летнего мальчика может грозить пожизненное

Сотрудникам полиции за смерть 5-летнего мальчика может грозить пожизненное
11:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Голосеевской райсуде Киева проходит заседание в отношении полицейских, в результате выстрела которых скончался 5-летний мальчик.

Двум полицейским, от выстрела которых погиб 5-летний мальчик в Переяслав-Хмельницком Киевской области, грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская.

В частности, она сообщила, что после смерти мальчика 3 июня прокуратура переквалифицировала инкриминируемое полицейским преступление. Сейчас им объявили подозрение в совершении преступления по п. 2, 12 ч. 2 ст.115 Уголовного кодекса (умышленное убийство малолетнего ребенка), а также ч.2, 4 ст.296 УК (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением оружия).

"В совокупности за эти преступления им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - сказала она.

Гайовская добавила, что прокуратура будет ходатайствовать в Голосеевском райсуде Киева об избрании полицейским меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. На данный момент в суде началось заседание по данному делу. В зале суда присутствуют подозреваемые, их адвокаты, а также прокурор. Судьей-докладчиком по делу выступает судья Наталья Чередниченко.

Как сообщалось, 31 мая в Переяслав-Хмельницком в больницу доставили 5-летнего мальчика с телесными повреждениями в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутренне-мозговой гематомы, перелома височной кости. Было установлено наличие у мальчика проникающих огнестрельных повреждений головы.

По подозрению в ранении ребенка задержали двух полицейских, которые в нетрезвом состоянии выстрелили из огнестрельного оружия в ребенка. В понедельник, 3 июня, мальчик умер в больнице. В тот же день начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку.

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Полицейские, Голосеевский райсуд Киева, Мера пресечения, От выстрела погиб 5-летний мальчик.
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