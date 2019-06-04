ДТП в Харькове: полиция устанавливает подробности происшествия

Новости Украины: Полиция Харькова расследует подробности ДТП, в котором из-за столкновения транспортных средств пострадало 15 человек.

Сегодня, в 8.30 утра, на одном из проспектов города Харьков произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и маршрутки.

Как сообщается на сайте МВД, два пассажира иномарки получили травмы, также пострадали и 13 пассажиров маршрутного автобуса. На место происшествия прибыли оперативные группы и машины медпомощи.

Всех пострадавших госпитализировали в местную больницу.

На месте ДТП работают сотрудники следственно-оперативной группы районного отделения полиции и следователи подразделения прокуратуры. На данный момент причины происшествия устанавливаются.