ДТП в Харькове: полиция устанавливает подробности происшествия

Сегодня, в 8.30 утра, на одном из проспектов города Харьков произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и маршрутки.
Как сообщается на сайте МВД, два пассажира иномарки получили травмы, также пострадали и 13 пассажиров маршрутного автобуса. На место происшествия прибыли оперативные группы и машины медпомощи.
Всех пострадавших госпитализировали в местную больницу.
На месте ДТП работают сотрудники следственно-оперативной группы районного отделения полиции и следователи подразделения прокуратуры. На данный момент причины происшествия устанавливаются.