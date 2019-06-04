Пожар на птицефабрике под Киевом: проводятся замеры воздуха на токсичность

Новости Украины: Спасатели потушили пожар на птицефабрике в Василькове, Киевской области, ситуация с состоянием воздуха под контролем.

В связи с пожаром на птицефабрике в Василькове "Киевская служба спасения" проводит замеры воздуха. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Мобильная лаборатория коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения" уже проводит замеры воздуха на Окружной дороге на наличие продуктов горения в воздухе. Также коммунальная служба имеет стационарные посты контроля воздуха, что в круглосуточном режиме отслеживают уровень загрязнения воздуха", - говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что сейчас ситуация с состоянием воздуха на территории Киева под контролем. В случае ухудшения ситуации будут информировать дополнительно.

Фото: ГСЧС Киевской области

Как сообщалось, в Васильковском районе произошел пожар на территории птицефабрики "Ясенсвит".

Фото: Киевский горсовет

По оперативным данным, площадь пожара расположенного отдельно цеха в г.Василькове на территории птицефабрики "Ясенсвит" составляет 15 тысяч кв. м. Жертв и пострадавших нет. Птицефабрика находится на юго-западе, в 30 км от Киева.