Пожар на птицефабрике под Киевом: проводятся замеры воздуха на токсичность

В связи с пожаром на птицефабрике в Василькове "Киевская служба спасения" проводит замеры воздуха. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Мобильная лаборатория коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения" уже проводит замеры воздуха на Окружной дороге на наличие продуктов горения в воздухе. Также коммунальная служба имеет стационарные посты контроля воздуха, что в круглосуточном режиме отслеживают уровень загрязнения воздуха", - говорится в сообщении.
В мэрии отметили, что сейчас ситуация с состоянием воздуха на территории Киева под контролем. В случае ухудшения ситуации будут информировать дополнительно.
Фото: ГСЧС Киевской области
Как сообщалось, в Васильковском районе произошел пожар на территории птицефабрики "Ясенсвит".
Фото: Киевский горсовет
По оперативным данным, площадь пожара расположенного отдельно цеха в г.Василькове на территории птицефабрики "Ясенсвит" составляет 15 тысяч кв. м. Жертв и пострадавших нет. Птицефабрика находится на юго-западе, в 30 км от Киева.