В Херсоне требовали отставки Авакова и переаттестации полиции

Новости Украины: Херсонцы пришли к зданию Главного управления Нацполициис файерами и плакатами.

Участники акции «Безнаказанность убивает» в Херсоне требовали провести переаттестацию всех сотрудников полиции, включая ее руководством, а также отставки главы МВД Арсена Авакова.

Среди участников акции – представители «Свободы», Нацкорпуса, друзья и отец убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Херсонцы пришли к зданию Главного управления Нацполиции в области с файерами, принесли плакаты, на которых было написано: «Убийцы должны сесть», «Требуем отставки Авакова». Люди выкрикивали: «Авакова в отставку!».

У входа в здание ГУ Нацполиции возложили цветы, детские игрушки, поставили свечи. Участники акции почтили память убитого 5-летнего мальчика из Переяслава-Хмельницкого минутой молчания.

На митинге вспоминали, как сначала следствие по делу Екатерины Гандзюк пыталось обвинить в нападении на нее невинного человека. Отец Екатерины, Виктор Гандзюк, отметил, что только действия активистов заставили правоохранителей проводить расследование.

«Ненаказанное зло растет. Кадровые изменения не проведены, руководство полиции остается то же. Сейчас новый случай – пятилетний ребенок, попытка фальсификации, попытка скрыть, попытка обмана. С этим нужно заканчивать... Мы должны требовать отставки руководства полиции Украины и мы должны требовать, чтобы Президент вмешался. Я обращался к Президенту публично, не лично. Но пока что реакции со стороны нового руководства я не увидел», - констатировал Виктор Гандзюк.

31 мая в Переяславе-Хмельницком в больницу доставили 5-летнего Кирилла Тлявова с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутри-мозговой гематомой, переломом височной кости.

У мальчика обнаружили огнестрельное ранение головы. Вскоре задержали двух полицейских, которых подозревают в том, что они в нетрезвом состоянии выстрелили в ребенка.

В понедельник, 3 июня, Кирилл умер в больнице.

4 июня Голосеевский райсуд Киева избрал мерой пресечения содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога обоим подозреваемым по делу - сотрудникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Владимиру Петровцу и Ивану Приходько.

Сегодня же во многих городах Украины активисты провели акцию «Безнаказанность убивает».