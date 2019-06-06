Скачать
Четверг, 06.06.2019
Встреча Могерини-Зеленский: ЕС продолжит поддерживать Украину
Встреча Могерини-Зеленский: ЕС продолжит поддерживать Украину
Ющенко выдвинули подозрение из-за "Межигорья"
Ющенко выдвинули подозрение из-за "Межигорья"
Португалия - Швейцария: обзор матча Лиги наций (Видео)
Португалия - Швейцария: обзор матча Лиги наций (Видео)
Приметы и обряды на 6 июня – День Симеона
Приметы и обряды на 6 июня – День Симеона

Кабмин заменил термин "насилие в семье" на "домашнее насилие"

Кабмин заменил термин "насилие в семье" на "домашнее насилие"
07:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Это нововведение соответствует терминологии Конвенции Совета Европы.

Правительство приняло постановление, согласно которому в официальных документах термин “насилие в семье” заменяется на “домашнее насилие”. Об этом сообщает Минсоцполитики.

"Согласно вышеуказанному закону домашнее насилие – это деяния (действия или бездействие) физического, сексуального, психологического или экономического насилия, которые совершаются в семье или в пределах места жительства или между родственниками, или между бывшими или нынешними супругами или между другими лицами, которые совместно проживают (проживали) одной семьей, но не состоят (не состояли) в родственных отношениях или в браке между собой, независимо от того, проживает (проживало) ли лицо, совершившее бытовое насилие, в том же месте, что и пострадавшее лицо, а также угрозы совершения таких деяний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это нововведение соответствует терминологии Конвенции Совета Европы “О предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями” (Стамбульская конвенция), а также Закона Украины „О предотвращении и противодействии домашнему насилию”.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Домашнее насилие, Насилие в семье, Термин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вознесение Господне 2019: как встретить праздник
02 Епифаний: Справедливый мир может воцариться только через победу
03 Уайлдер: В раздевалке у Джошуа случился нервный срыв
04 Полуфинал Лиги Наций. Португалия - Швейцария: события матча (Видео)
05 Сайдик оценил предложение Кучмы о снятии блокады с ОРДЛО
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Опрос: В Украине сохраняются прозападные настроения
В Украине сохраняются прозападные настроения
Возьмите зонтик с собой: Прогноз погоды на 6 июня
Возьмите зонтик с собой: Прогноз погоды на 6 июня
Итоги 5 июня: Зеленский в Брюсселе и Кучма в Минске
Итоги 5 июня: Зеленский в Брюсселе и Кучма в Минске
Сегодня Вознесение Господне 2019: история, традиции, что нужно делать
Сегодня Вознесение Господне 2019: история, традиции, что нужно делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь