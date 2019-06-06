Кабмин заменил термин "насилие в семье" на "домашнее насилие"

Новости Украины: Это нововведение соответствует терминологии Конвенции Совета Европы.

Правительство приняло постановление, согласно которому в официальных документах термин “насилие в семье” заменяется на “домашнее насилие”. Об этом сообщает Минсоцполитики.

"Согласно вышеуказанному закону домашнее насилие – это деяния (действия или бездействие) физического, сексуального, психологического или экономического насилия, которые совершаются в семье или в пределах места жительства или между родственниками, или между бывшими или нынешними супругами или между другими лицами, которые совместно проживают (проживали) одной семьей, но не состоят (не состояли) в родственных отношениях или в браке между собой, независимо от того, проживает (проживало) ли лицо, совершившее бытовое насилие, в том же месте, что и пострадавшее лицо, а также угрозы совершения таких деяний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это нововведение соответствует терминологии Конвенции Совета Европы “О предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями” (Стамбульская конвенция), а также Закона Украины „О предотвращении и противодействии домашнему насилию”.