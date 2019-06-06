Скачать
Четверг, 06.06.2019
Встреча Могерини-Зеленский: ЕС продолжит поддерживать Украину
Встреча Могерини-Зеленский: ЕС продолжит поддерживать Украину
Ющенко выдвинули подозрение из-за "Межигорья"
Ющенко выдвинули подозрение из-за "Межигорья"
Руй Кошта в шаге от возвращения в Милан
Руй Кошта в шаге от возвращения в Милан
Знаменитости, которые похожи друг на друга (Фото)
Знаменитости, которые похожи друг на друга (Фото)

Женщина подала в суд на Кабмин по обжалованию нового украинского правописания

Женщина подала в суд на Кабмин по обжалованию нового украинского правописания
06:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: В настоящее время суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

На рассмотрение Окружного административного суда Киева поступил иск в адрес Кабинета министров Украины по обжалованию новой редакции "Украинского правописания", сообщила пресс-служба суда.

"Истица, которая действует в интересах своих дочери - ученицы 7-го класса, просит суд признать противоправным и недействительным Постановление Кабинета Министров Украины №427 от 22 мая 2019 "Вопросы украинского правописания", - сказано в сообщении.

Как отмечается, по ее мнению "правительство, принимая изменения в правописания, действовало за пределами своих полномочий и не учло реального состояния развития украинского языка, что затруднит его изучение и грамотное использование".

Как сообщалось, 22 мая Кабинет министров Украины утвердил новую редакцию украинского правописания. с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации употребления орфографических норм. Кабмин также аннулировал п. 1 своего постановления от 8 июня 1992 года № 309 "Вопросы украинского правописания".

Новая редакция "Украинского правописания" вступила в силу 3 июня, с этого момента рекомендуется применять нормы и правила данной редакции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Суд, Кабмин, Украинское правописание, Административное дело.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вознесение Господне 2019: как встретить праздник
02 Полуфинал Лиги Наций. Португалия - Швейцария: события матча (Видео)
03 Уайлдер: В раздевалке у Джошуа случился нервный срыв
04 Сайдик оценил предложение Кучмы о снятии блокады с ОРДЛО
05 Епифаний: Справедливый мир может воцариться только через победу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Опрос: В Украине сохраняются прозападные настроения
В Украине сохраняются прозападные настроения
Глава МВФ о торговой войне США и Китая: Они сами себе наносят раны
Глава МВФ о торговой войне США и Китая: Они сами себе наносят раны
Прогноз погоды на 5 июня: 30° жара и кратковременные дожди с грозами
Погода на 5 июня: жара с дождем и градом
Диетологи рассказали, как ускорить процесс похудения
Диетологи рассказали, как ускорить процесс похудения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь