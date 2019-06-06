Женщина подала в суд на Кабмин по обжалованию нового украинского правописания

Новости Украины: В настоящее время суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

На рассмотрение Окружного административного суда Киева поступил иск в адрес Кабинета министров Украины по обжалованию новой редакции "Украинского правописания", сообщила пресс-служба суда.

"Истица, которая действует в интересах своих дочери - ученицы 7-го класса, просит суд признать противоправным и недействительным Постановление Кабинета Министров Украины №427 от 22 мая 2019 "Вопросы украинского правописания", - сказано в сообщении.

Как отмечается, по ее мнению "правительство, принимая изменения в правописания, действовало за пределами своих полномочий и не учло реального состояния развития украинского языка, что затруднит его изучение и грамотное использование".

Как сообщалось, 22 мая Кабинет министров Украины утвердил новую редакцию украинского правописания. с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации употребления орфографических норм. Кабмин также аннулировал п. 1 своего постановления от 8 июня 1992 года № 309 "Вопросы украинского правописания".

Новая редакция "Украинского правописания" вступила в силу 3 июня, с этого момента рекомендуется применять нормы и правила данной редакции.