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КГГА: в ночь на 6 июня троллейбусы №92Н изменят движение

КГГА: в ночь на 6 июня троллейбусы №92Н изменят движение
05:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: 6 июня с 1:00 до 5:00 внесены изменения в движение троллейбусного маршрута № 92н.

В ночь на четверг, 6 июня, троллейбусы маршрута №92Н изменят движение в связи с переустройством контактной сети троллейбусной линии на ул. Правды, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"6 июня с 1:00 до 5:00 внесены изменения в движение троллейбусного маршрута № 92н в связи с переустройством контактной сети троллейбусной линии на ул. Правды", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что указанные троллейбусы будут ходить по маршруту "Международный аэропорт "Киев" до просп. Правды - по действующей трассе. Дальше от ул. Георгия Гонгадзе - ул. Свободы - ул. Правды - ул. Ярослава Ивашкевича - просп. Правды - пр. Свободы - ул. Георгия Гонгадзе, далее - по действующей трассе.

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КГГА, Движение, Троллейбусы, 6 июня, Троллейбусы №92Н.
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