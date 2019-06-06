Скачать
Четверг, 06.06.2019
Встреча Могерини-Зеленский: ЕС продолжит поддерживать Украину
Встреча Могерини-Зеленский: ЕС продолжит поддерживать Украину
Савченко рассказала, с чем ее партия идет на выборы
Савченко рассказала, с чем ее партия идет на выборы
Португалия - Швейцария: Роналду выводит сборную в финал Лиги Наций
Португалия - Швейцария: Роналду выводит сборную в финал Лиги Наций
Знаменитости, которые похожи друг на друга (Фото)
Знаменитости, которые похожи друг на друга (Фото)

Полиция пресекла деятельность группы "черных риелторов" в Харькове

Полиция пресекла деятельность группы "черных риелторов" в Харькове
05:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Установлено 10 эпизодов незаконного завладения недвижимым имуществом граждан группой указанных лиц.

Детективы следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области разоблачили группу из четырех человек в возрасте от 35 до 40 лет, которая мошенническим путем завладевала квартирами умерших.

"В настоящее время установлено 10 эпизодов незаконного завладения недвижимым имуществом граждан группой указанных лиц. Сумма причиненного ущерба составляет более 5 млн грн", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

По данным досудебного следствия, организатор группы - ранее судимый харьковчанин. Вместе с тремя сообщниками в период с 2016 по 2019 годы, действуя по предварительному сговору с частными нотариусами Харьковского городского нотариального округа и государственными регистраторами, они завладевали недвижимым имуществом.

Участники группы подделывали доверенности на распоряжение имуществом и договоры купли-продажи квартир от имени умерших. Мужчины подыскивали недвижимость, владельцы которой умерли и, используя поддельную правоустанавливающую документацию на квартиры, продавали их от имени ложных владельцев.

В ходе проведения специальной операции по разоблачению членов группы детективы провели пять одновременных обысков по местам проживания фигурантов. Правоохранители обнаружили и изъяли поддельные документы и цифровую технику, на которой они изготавливались, паспорта умерших, носители информации, а также деньги, полученные преступным путем.

Всем участникам группы вручены письменные уведомления о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3, 4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители принимают меры по установлению других участников и эпизодов деятельности группы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Харьков, Полиция, Детективы, Черные риэлторы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вознесение Господне 2019: как встретить праздник
02 Полуфинал Лиги Наций. Португалия - Швейцария: события матча (Видео)
03 Уайлдер: В раздевалке у Джошуа случился нервный срыв
04 Сайдик оценил предложение Кучмы о снятии блокады с ОРДЛО
05 Епифаний: Справедливый мир может воцариться только через победу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Опрос: В Украине сохраняются прозападные настроения
В Украине сохраняются прозападные настроения
Глава МВФ о торговой войне США и Китая: Они сами себе наносят раны
Глава МВФ о торговой войне США и Китая: Они сами себе наносят раны
Прогноз погоды на 5 июня: 30° жара и кратковременные дожди с грозами
Погода на 5 июня: жара с дождем и градом
Трудно поверить: Слава Каминская и ее муж подают на развод
Трудно поверить: Слава Каминская и ее муж подают на развод
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь