Полиция пресекла деятельность группы "черных риелторов" в Харькове

Новости Украины: Установлено 10 эпизодов незаконного завладения недвижимым имуществом граждан группой указанных лиц.

Детективы следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области разоблачили группу из четырех человек в возрасте от 35 до 40 лет, которая мошенническим путем завладевала квартирами умерших.

"В настоящее время установлено 10 эпизодов незаконного завладения недвижимым имуществом граждан группой указанных лиц. Сумма причиненного ущерба составляет более 5 млн грн", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

По данным досудебного следствия, организатор группы - ранее судимый харьковчанин. Вместе с тремя сообщниками в период с 2016 по 2019 годы, действуя по предварительному сговору с частными нотариусами Харьковского городского нотариального округа и государственными регистраторами, они завладевали недвижимым имуществом.

Участники группы подделывали доверенности на распоряжение имуществом и договоры купли-продажи квартир от имени умерших. Мужчины подыскивали недвижимость, владельцы которой умерли и, используя поддельную правоустанавливающую документацию на квартиры, продавали их от имени ложных владельцев.

В ходе проведения специальной операции по разоблачению членов группы детективы провели пять одновременных обысков по местам проживания фигурантов. Правоохранители обнаружили и изъяли поддельные документы и цифровую технику, на которой они изготавливались, паспорта умерших, носители информации, а также деньги, полученные преступным путем.

Всем участникам группы вручены письменные уведомления о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3, 4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители принимают меры по установлению других участников и эпизодов деятельности группы.