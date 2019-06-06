Утренняя сводка штаба ОС: 12 обстрелов, один боец ВСУ погиб еще один ранен

За прошедшие сутки на Донбассе боевики совершили 12 обстрелов, один украинский военный погиб, один ранен.
Об этом сообщает пресс-центр штаб операции Объединенных сил в утренней сводке.
Отмечается, что оккупанты дважды применили запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник восемь раз обстрелял позиции Объединенных сил: трижды вблизи Водяного, в районе Богдановки, вблизи Новотроицкого, в районе населенного пункта Пищевик, вблизи Талаковки и в районе населенного пункта Новогригорьевка.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны четыре раза: вблизи Старого Айдара из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных, в районе населенного Крымского - из минометов калибра 82 мм и дважды вблизи Золотого - с автоматического стрелкового и снайперского оружия", - говорится в сообщении.
По данным разведки 5 июня один оккупант был уничтожен, еще четверо ранены.
"С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток": вблизи села Павлополь из вооружения боевых машин пехоты и в районе Водяного - из стрелкового оружия", - добавили в штабе.