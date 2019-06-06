Утренняя сводка штаба ОС: 12 обстрелов, один боец ВСУ погиб еще один ранен

Новости Украины: За прошедшие сутки на Донбассе боевики совершили 12 обстрелов, один украинский военный погиб, один ранен.

За прошедшие сутки на Донбассе боевики совершили 12 обстрелов, один украинский военный погиб, один ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаб операции Объединенных сил в утренней сводке.

Отмечается, что оккупанты дважды применили запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник восемь раз обстрелял позиции Объединенных сил: трижды вблизи Водяного, в районе Богдановки, вблизи Новотроицкого, в районе населенного пункта Пищевик, вблизи Талаковки и в районе населенного пункта Новогригорьевка.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны четыре раза: вблизи Старого Айдара из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных, в районе населенного Крымского - из минометов калибра 82 мм и дважды вблизи Золотого - с автоматического стрелкового и снайперского оружия", - говорится в сообщении.

По данным разведки 5 июня один оккупант был уничтожен, еще четверо ранены.

"С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток": вблизи села Павлополь из вооружения боевых машин пехоты и в районе Водяного - из стрелкового оружия", - добавили в штабе.