Кличко показал, как строится метро на Виноградарь

Новости Украины: Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о ходе строительства метро на Виноградарь.

Работы по строительству метрополитена на столичный жилой массив Виноградарь продолжаются по графику.

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook.

«Работы по строительству метро на Виноградарь продолжаются по графику», - написал он.

Мэр обнародовал видео с места сооружения двух новых станций метро «Мостицкая» и «Проспект Правды» этой ветки.

«Возле станции «Сырец» в специальную шахту уже спустили оборудование, с помощью которого прокладывать тоннель в направлении будущей станции метро «Мостицкая», - отметил мэр.

По его данным, на перегоне между станциями «Мостицкая» и «Проспект Правды» продолжаются работы по укреплению грунта.

«В конце июля там начнут копать траншею под тоннель глубиной 18 метров. Он будет двухъярусным», - отметил Кличко.

Он добавил, что на месте будущей станции «Мостицкая» сегодня бурят отверстия для вентиляционных шахт и заливают фундамент самой станции.