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На Донбасс доставлена гумпомощь правительства Швейцарии

На Донбасс доставлена гумпомощь правительства Швейцарии
08:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: МинВОТ

Новости Украины: Гуманитарная помощь от Швейцарии доставлена на Донбасс.

Гуманитарную помощь от Швейцарского агентства развития и сотрудничества (ШАРС) стоимостью № млн швейцарских марок доставлена на Донбасс, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"В рамках 10-й гуманитарной миссии с 21 мая по 5 июня 2019 Швейцарское агентство развития и сотрудничества (ШАРС) доставило гуманитарную помощь как на временно оккупированную часть Донбасса, так и на подконтрольные правительству Украины территории. Более 2500 тонн химических реагентов для очистки воды попали в водоочистные станции коммунального предприятия "Компания Вода Донбасса", расположенных по обе стороны от линии разграничения, в частности во временно оккупированный Донецк, подконтрольный Покровск и Мариуполь" – говорится в сообщении, на официальном сайте МинВОТ в четверг вечером.

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Кроме того ШАРС доставило самое необходимое медицинское оборудование и расходные материалы в больницы оккупированного Донецка и Луганска. А уже 5 июня передали медицинское оборудование в медицинские учреждения Луганской области, находящиеся на подконтрольных правительству Украины территориях.

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Швейцария, Донбасс, Гумконвой, МинВОТ, ШАРС.
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