Скачать
Пятница, 07.06.2019
Танасевич предупредила о возможном срыве начала работы Антикоррупционного суда
Танасевич предупредила о возможном срыве начала работы ВАКС
Турчинов: Я готов отвечать за каждый свой шаг
Турчинов: Я готов отвечать за каждый свой шаг
Украина U-20 обыграла Колумбию и вышла в полуфинал ЧМ-2019
Украина U-20 обыграла Колумбию и вышла в полуфинал ЧМ-2019
Все ради Telegram: Павел Дуров сделал важное заявление
Все ради Telegram: Павел Дуров сделал важное заявление

В ОРЛО из России прибыла крупная партия оружия и боеприпасов

В ОРЛО из России прибыла крупная партия оружия и боеприпасов
19:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Россия перебросила в оккупированный Луганск крупную партию оружия и боеприпасов.

Пока в Украине готовятся к введению "режима тишины" на линии сопротивления и создания зоны безопасности в Станице Луганской, в оккупированном Луганске на территории трикотажной фабрики "Лутри" наблюдается скопление живой силы и техники оккупантов.

Об этом сообщил в Facebook заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

"В течение последней недели на территорию фабрики из Ростовской области РФ была доставлена крупная партия стрелкового оружия и боеприпасов, предназначенных для вооружения подразделений так называемого "2-го АК народной милиции ЛНР". На территории фабрики расположены склады и открыт цех по ремонту стрелкового оружия. Кроме этого, там находятся шесть единиц БТР-60, не менее 35 грузовиков военного типа и один БТР-80", - написал Клименко.

Необходимо отметить, что в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщается, что по состоянию на 3 июня существуют признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности. А именно - зафиксированы грузовики, которые направлялись от участка вблизи границы с Российской Федерацией в направлении неподконтрольных правительству Украины территорий Луганской области.

Суд в Гааге: В МИД прогнозируют решение по иску Украины против РФ до конца года

Тем не менее, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Мартин Сайдик сообщил, что 10 июня планируется начать разведение сил на участке в Станице Луганской.

"Возможно за три дня, которые остались до введения решения ТКГ, ситуация изменится, и вся эта техника вернется в Ростовскую область РФ. Мы хотим мира, но не любой ценой. Не за такой сценарий отдали свои жизни 15 тысяч лучших сыновей и дочерей Украины", - отмечает Клименко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Луганская область, Юрий Клименко, Луганская ОВГА, ОРЛО.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 7 июня – Иванов день
02 Гороскоп на сегодня, 7 июня 2019: все знаки Зодиака
03 Кличко "без эмоций" принял отказ Саакашвили
04 Оригинальные поздравления в прозе с Днем рождения на 7 июня
05 Грозы, дождь и жара: чего ожидать от погоды в Украине на выходных 8-9 июня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Мэй сложила полномочия лидера Консервативной партии
Мэй сложила полномочия лидера Консервативной партии
Саакашвили объяснил причину своего отказа от предложения Кличко
Саакашвили объяснил причину своего отказа от предложения Кличко
Грозы, дождь и жара: чего ожидать от погоды в Украине на выходных 8-9 июня
Прогноз погоды в Украине на выходные 8-9 июня
Оконфузилась: Иванка Трамп в узком платье посетила морпехов
Оконфузилась: Иванка Трамп в узком платье посетила морпехов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь