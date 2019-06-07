В ОРЛО из России прибыла крупная партия оружия и боеприпасов

Новости Украины: Россия перебросила в оккупированный Луганск крупную партию оружия и боеприпасов.

Пока в Украине готовятся к введению "режима тишины" на линии сопротивления и создания зоны безопасности в Станице Луганской, в оккупированном Луганске на территории трикотажной фабрики "Лутри" наблюдается скопление живой силы и техники оккупантов.

Об этом сообщил в Facebook заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

"В течение последней недели на территорию фабрики из Ростовской области РФ была доставлена крупная партия стрелкового оружия и боеприпасов, предназначенных для вооружения подразделений так называемого "2-го АК народной милиции ЛНР". На территории фабрики расположены склады и открыт цех по ремонту стрелкового оружия. Кроме этого, там находятся шесть единиц БТР-60, не менее 35 грузовиков военного типа и один БТР-80", - написал Клименко.

Необходимо отметить, что в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщается, что по состоянию на 3 июня существуют признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности. А именно - зафиксированы грузовики, которые направлялись от участка вблизи границы с Российской Федерацией в направлении неподконтрольных правительству Украины территорий Луганской области.

Тем не менее, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Мартин Сайдик сообщил, что 10 июня планируется начать разведение сил на участке в Станице Луганской.

"Возможно за три дня, которые остались до введения решения ТКГ, ситуация изменится, и вся эта техника вернется в Ростовскую область РФ. Мы хотим мира, но не любой ценой. Не за такой сценарий отдали свои жизни 15 тысяч лучших сыновей и дочерей Украины", - отмечает Клименко.