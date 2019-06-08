Подписан меморандум развития Донецкой и Луганской областей

Новости Украины: В Краматорске подписали меморандум о сотрудничестве общин Донецкой и Луганской области.

В Краматорске подписан меморандум о сотрудничестве по развитию местной экономики семи городов и громад Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщили в ОО «Антикризисный медиа-центр».

«В Краматорске состоялось торжественное подписание документа о сотрудничестве по развитию местной экономики с городскими головами семи городов и общин Донецкой и Луганской областей. Партнерами Проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины» стали семь новых городов: Краматорск, Бахмут, Доброполье, Покровск, Старобельск, а также Беловодская и Новопсковская ОТГ», - говорится в сообщении.

По словам менеджера по развитию общин Проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины» Анатолия Соловьева, эти города и общины вошли в первую волну, с которыми начата работа в рамках проекта. Основным направлением сотрудничества с Бахмутом, Добропольем, Покровском (Донецкая область) и Старобелским (Луганская область) станет разработка стратегий экономического развития для этих городов, что сплотит интересы жителей и бизнеса вокруг общего видения будущего.

В других городах, где стратегии уже созданы – Мариуполе, Краматорске (Донетчина), Беловодске и Новопсковской ОТО (Луганщина) – Проект USAID поддержит реализацию проектов, которые помогут улучшить экономическую ситуацию в рамках этих стратегий. Проектом предусмотрено финансовую поддержку как городов, так и объединенных территориальных общин, созданных в рамках реформы децентрализации.

«Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше ОТО принимали участие в проекте ради положительных изменений в своих общинах», – сообщил Соловьев.