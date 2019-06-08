Мусоровоз скрылся с места смертельного ДТП в Аркадии

Сегодня в Одессе, в курортной зоне Аркадия мусоровоз смертельно травмировал мужчину и уехал с места происшествия.
Как сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, около 4.00 поступил вызов о том, что в Аркадии обнаружен мертвый мужчина, которого, по словам очевидцев, переехал мусоровоз.
После совершения ДТП грузовик уехал с места.
На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи и следственно-оперативная группа.
Как отмечается, в настоящее время устанавливается транспортное средство, сбившее мужчину.
Со слов очевидцев, мусоровоз сбил мужчину неподалеку от одного из расположенных на побережье элитных клубов и «протащил» потерпевшего еще более десятка метров.