Мусоровоз скрылся с места смертельного ДТП в Аркадии

Новости Украины: В Одессе в курортной Аркадии мусоровоз смертельно травмировал мужчину и уехал с места убийства.

Сегодня в Одессе, в курортной зоне Аркадия мусоровоз смертельно травмировал мужчину и уехал с места происшествия.

Как сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, около 4.00 поступил вызов о том, что в Аркадии обнаружен мертвый мужчина, которого, по словам очевидцев, переехал мусоровоз.

После совершения ДТП грузовик уехал с места.

На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи и следственно-оперативная группа.

Как отмечается, в настоящее время устанавливается транспортное средство, сбившее мужчину.

Со слов очевидцев, мусоровоз сбил мужчину неподалеку от одного из расположенных на побережье элитных клубов и «протащил» потерпевшего еще более десятка метров.