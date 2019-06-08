У китайца на границе Украины изъяли самовар 1892 года

Новости Украины: Через КПП "Киев" в "Борисполе" гражданин Китая планировал вывезти из Украины старинную вещь.

Гражданин Китая пытался вывезти из Украины в Алматы самовар произведенный в 1892 году. Об этом УНН сообщили пограничники.

В пункте пропуска "Борисполь" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" совместно с работниками ГФС обнаружили культурно - историческую ценность, которую иностранец намеревался вывезти из Украины.

"Гражданин Китая направлялся на авиарейс в Алматы. Во время совместного досмотра багажа пассажира пограничники вместе с сотрудниками фискальной службы обнаружили самовар произведенный в 1892 году", - сообщили пограничники.

Находку представителями фискальной службы изъято, а на гражданина Китая составлен протокол по ст. 471 Таможенного кодекса - нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля.