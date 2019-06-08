Накануне профпраздника киевские врачи получили 25 "скорых"

Новости Украины: Виталий Кличко передал столичным больницам 25 новых автомобилей экстренной медпомощи.

Мэр Киева Виталий Кличко накануне Дня медицинского работника передал столичным учреждениям здравоохранения 25 новых автомобилей экстренной медицинской помощи.

Как сообщили в пресс-службе Киевского городского головы, новенькие «скорые» выставили, чтобы все их могли осмотреть, во время проведения масштабного флешмоба «Медики за здоровый образ жизни», который состоялся на Крещатике.

«Для оперативной и качественной работы медиков за несколько последних лет город закупил 164 спецавтомобиля. - Это и «скорые», оснащенных всем необходимым, чтобы спасать жизни людей. И автомобили для специальных нужд больниц. Сегодня мы передаем еще 25 специальных санитарных автомобилей с самым современным оборудованием для нужд экстренной медицинской помощи Киева», - отметил Кличко.

Спецмашины оборудованы по стандартам Всемирной организации здравоохранения. 4 «скорые» - уникальные, с оборудованием, позволяющим перевозить недоношенных младенцев и новорожденных с патологиями.

«На всех новых авто установлена система, которая через средства связи передает в больницу параметры состояния пациента. Также отмечу, что Киев первым в Украине избавился от старых советских карет скорой помощи», - отметил мэр.

Он напомнил, что в бюджете столицы на 2019 год на медицинскую сферу предусмотрено почти 11 млрд грн.

«Это на 1,5 млрд больше, чем в прошлом году. Эти средства направляем на строительство, реконструкцию и ремонт медучреждений. На приобретение современного оборудования, заработные платы медработникам. А также на санаторное лечение детей, больных туберкулезом, и медико-социальную защиту детей-сирот», - отметил мэр.

По словам Кличко, за последние 4 года в Киеве отремонтировали 35 больниц и отделений в медицинских учреждениях. Полностью обновили 4 родильных дома, где установили самое современное оборудование.

В 2019 году отремонтировали роддом № 3, отделение больницы № 1, отделение детской больницы № 4, отделение Александровской больницы.

Также для медучреждений за последние годы закупили самое современное - так называемое «тяжелое» оборудование на общую сумму 627 млн грн. Впервые за несколько десятилетий все родильные дома столицы обеспечены современным оборудованием.