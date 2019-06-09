Под Киевом ребенок выпал из окна

Новости Украины: На Киевщине 2-летний мальчик выпал из окна 8 этажа.

В селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района произошла трагедия: 2-летний ребенок выпал из окна восьмого этажа.

Так, отец с сыном поднялись на 9 этаж в лифте и по лестнице пошли вниз. На 8 этаже мужчина поставил мальчика на подоконник, чтобы тот посмотрел в окно, сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

"В это время ребенок через незакрытое окно перехилился и упал наземь. Медики констатировали смерть 2-летнего мальчика", - говорится в сообщении. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напоминаем, 28 января на улице Рабочей 15-летняя девочка упала с балкона многоэтажного дома. От полученных травм она скончалась на месте. Инцидент произошел около 21:35.