В Винницкой области в реку Рось попали ядохимикаты: собирается техногенная комиссия

Новости Украины: В Винницкой области в притоки реки Рось упала 1 тонна инсектицида "Нурал В", через 10-12 часов инсектицид достигнет Белой Церкви.

В результате ДТП на территории Винницкой области инсектицид попал в притоки реки Рось. Вероятно, что ядохимикат уже достиг самой реки. Об этом УНН сообщает по информации Белоцерковской РГА Киевской области.

"Просим максимального внимания и распространения данной информации! В селе Збаржевка Погребищенского района произошла авария. Во время транспортировки 1 тонны инсектицида "Нурал B" автомобиль перевернулся в приток реки "Рось". на территории Погребищенского района погибла рыба и другие обитатели водоемов! Через 10-12 часов инсектицид достигнет Белоцерковщины! Обращаемся ко всем жителям сообщению о запрете вылова рыбы, купания и выпаса скота в акватории реки Рось", - сообщили в РГА.

В настоящее время полиция проводит оперативные мероприятия по обеспечению безопасности населения.

Из-за попадания инсектицида в реку Рось соберется техногенная комиссия, которая будет определять следующие действия. Об этом сообщил спикер ГУНП в Киевской области Николай Жукович.

"Мы предупреждаем людей, мы направляем сейчас экипажи патрульной полиции и групп реагирования полиции в ближайшие населенные пункты, где протекает река Рось, а также притоки, чтобы предупредить жителей, чтобы они не ловили рыбу, не купались и не пасли скот по крайней мере сутки. Что будет дальше - соберется техногенная комиссия и будет определяться", - сказал Жукович.

Инсектицид – химические препараты для защиты растений от вредных насекомых. Продолжительность действия на растениях или в организме животных длится от одного дня до нескольких лет. Может нанести вред организму человека. Река Рось протекает по территории трех областей Украины