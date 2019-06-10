В лагере на Буковине отравились 30 детей

Новости Украины: У больных детей наблюдалась тошнота и рвота.

У 30-ти детей, отдыхающих в летнем лагере в селе Репужинцы Заставновского района на Буковине, проявились симптомы отравления. Сейчас в лагере работают врачи, которые выясняют причины заболевания. Об этом сообщает местное ИА АСС.

"Вызов о недомогании воспитанников получили специалисты Черновицкого областного лабораторного центра МЗ Украины. Как рассказал журналистам этого агентства заместитель директора ГУ "Черновицкий областной лабораторный центр МЗ Украины "Сергей Торский, сегодня, 9 июня, получили сообщение о жалобах на боль в животе и рвоту у 30-ти детей, отдыхающих в лагере в Репужинцях. Сейчас туда выехали специалисты из лаборатории и медики Заставновской ЦРБ", - говорится в сообщении.

По словам руководителя ГУ Госпродпотребслужбы Черновицкой области Александра Александрюка, который сейчас находится в лагере, у больных детей наблюдалась тошнота и рвота.

"Но ситуация улучшается. Комиссия в составе Госпродпотребслужбы и областного лабораторного центра работает на месте. Устанавливаем, что могло вызвать заболевание детей", - говорит он.