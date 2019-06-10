Скачать
Понедельник, 10.06.2019
Названа первая сотня претендентов в избирательный список "Слуги народа"
Названа первая сотня претендентов в избирательный список "Слуги народа"
Суд поместил под стражу полицейского, сбившего ребенка в Конотопе
Суд поместил под стражу полицейского, сбившего ребенка в Конотопе
Португалия - победитель первой Лиги наций
Португалия - победитель первой Лиги наций
СМИ: стало известно, кто стал инициатором расставания Брэдли Купера и Ирины Шей
СМИ: стало известно, кто стал инициатором расставания Брэдли Купера и Ирины Шей

Под Полтавой ликвидируют пожар на городской свалке

Под Полтавой ликвидируют пожар на городской свалке
01:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины: 9 июня в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на Полтавском городской свалке.

Вблизи Полтавы, в селе Макуховка спасатели ликвидируют пожар на городской свалке. Об этом вечером сообщает ДСНС.

"9 июня в 19:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на Полтавском городской свалке твердых бытовых отходов вблизи с. Макуховка, что в Полтавском районе. Общая площадь возгорания около 0,04 га. Глубина прогаров — ориентировочно от 0, 5 до 1 метра", - говорится в сообщении.

Как отмечается, воду пожарные берут из реки Коломак, что находится на расстоянии 800 метров.

По состоянию на 19:20 пожар был локализован.

Для ликвидации пожара привлечено 12 человек личного состава аварийно-спасательной части и 2-й Государственной пожарно-спасательной части, а также 4 единицы техники. Также привлечены 4 работника и 1 единица техники местного коммунального предприятия.

Сейчас ликвидация пожара продолжается.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пожар, Полтава, Пожар в Полтаве, Городская свалка, Пожар на городской свалке.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названа первая сотня претендентов в избирательный список "Слуги народа"
02 Португалия - Нидерланды: события финала Лиги наций
03 В партии "Слуга народа" назвали имена десяти кандидатов-мажоритарщиков
04 Порошенко в случае победы на выборах готов стать премьер-министром
05 Это вас точно удивит: астронавт показал, что происходит с медом в условиях невесомости (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Бангладеш задержали группу украинцев
В Бангладеш задержали группу украинцев
ЕС признал новое правительство Молдовы
ЕС признал новое правительство Молдовы
Поплавский поведет Аграрную партию на выборы
Поплавский поведет Аграрную партию на выборы
Как снизить риск болезней сердца на 79%: основные принципы
Как снизить риск болезней сердца на 79%: основные принципы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь