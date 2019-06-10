Под Полтавой ликвидируют пожар на городской свалке

Новости Украины: 9 июня в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на Полтавском городской свалке.

Вблизи Полтавы, в селе Макуховка спасатели ликвидируют пожар на городской свалке. Об этом вечером сообщает ДСНС.

"9 июня в 19:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на Полтавском городской свалке твердых бытовых отходов вблизи с. Макуховка, что в Полтавском районе. Общая площадь возгорания около 0,04 га. Глубина прогаров — ориентировочно от 0, 5 до 1 метра", - говорится в сообщении.

Как отмечается, воду пожарные берут из реки Коломак, что находится на расстоянии 800 метров.

По состоянию на 19:20 пожар был локализован.

Для ликвидации пожара привлечено 12 человек личного состава аварийно-спасательной части и 2-й Государственной пожарно-спасательной части, а также 4 единицы техники. Также привлечены 4 работника и 1 единица техники местного коммунального предприятия.

Сейчас ликвидация пожара продолжается.