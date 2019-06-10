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Полиция изъяла у жителя Черновцов наркотики на 600 тысяч гривень

Полиция изъяла у жителя Черновцов наркотики на 600 тысяч гривень
08:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины: У жителя Черновцов изъяли два килограмма амфетамина и взрывные пакеты на общую сумму 600 000 грн.

В Черновцах во время проведения обыска у одного из предполагаемых наркодилеров было изъято два килограмма и взрывные пакеты на общую сумму 600 000 гривен, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"В помещениях, которые злоумышленник арендовал на территории одного из гаражных кооперативов, полицейские обнаружили и изъяли три взрывных пакеты с порохом, патроны различного калибра, пластмассовые емкости с двумя килограммами амфетамина. Также изъяты электронные весы, зип-пакеты и другие вещественные доказательства, указывающие на причастность злоумышленника к сбыту наркотиков", - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в воскресенье.

Все изъятое направлено на исследование в Черновицкий научно-исследовательского экспертно-криминалистический центр.

По ценам "черного рынка" стоимость изъятого психотропного вещества составляет примерно 600 000 грн.

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"По результатам обысков следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины" – отметили в полиции.

Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

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Наркотики, Амфетамин, Полиция, Черновцы, Взрывчатка.
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