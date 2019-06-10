Госэкоинспекция опубликовала результаты проб воды из реки Рось

Новости Украины: Госэкоинспекция по результатам изучения проб воды на наличие загрязняющих веществ в воде, отобранной в реке Рось, сообщило, что содержание не превышает норм.

Содержание загрязняющих веществ в пробе воды, отобранной в р. Рось, не превышает нормативных значений. Об этом говорится в выводах Госэкоинспекции.

"Низкое содержание растворенного кислорода (от 2,92 до 3,8 мг/дм3 в пруду Панском и р. Фоса; 3,08 мг/дм3 в р. Рось 100 м ниже впадения р. Фоса при нормативном содержании не менее 4,0 мг/дм3);

сверхнормативное содержание азота аммонийного в пруду Панском, р. Фоса, р. Рось 100 м ниже впадения р. Фоса;

Содержание загрязняющих веществ в пробе воды, отобранной в р. Рось (с. Борщаговка, на границе Винницкой и Киевской областей) не превышает нормативных значений; содержание растворенного кислорода удовлетворительное и составляет 5,19 мг/дм3", - отмечают экологи.

В настоящее время Инспекцией в Винницкой области проводятся измерения остальных показателей в лабораторных условиях Наблюдения за качественным состоянием пруда Панского, рек Фоса и Рось продолжаются. Результаты наблюдений будут обнародованы.

В свою очередь директор Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Владимир Осадчий рассказал, что к 22 часам 9 июня специалисты выявили 11 химических веществ, которые попали в реку в результате аварии.

"Из общего количества попало 850 литров инсектицидов - средств защиты растений, а также стимуляторов роста. Общее количество токсичных веществ была 153,8 кг в емкостях, которые попали в аварию", - сказал он.

Осадчий отметил, что у действующего вещества период распада составляет трое суток. По подсчетам специалистов, из 153,8 кг опасных веществ, попавших в Рось, после прохождения километрового расстояния от реки Фоси до реки Рось осталось максимум 10 веществ.

Если учитывать запасы воды водохранилища в количестве 20 млн кубометров, то после того, как 10 опасных веществ попали в водную среду, концентрация будет на уровне одной миллиардной части.

"Поэтому опасности для белоцерковского водозабора не существует. Не существует опасности и для жителей бассейна реки Рось", - подчеркнул директор института.

Как сообщалось, 9 июня возле с. Збарживка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Bens Sprinter, перевозивший средства защиты растений, перевернулся на берегу притока реки Рось и загорелся. В результате около 800 литров химикатов попало в пруд с последующей утечкой в реку Рось.

Отмечается, что с 12 пестицидов, которые были обнаружены на месте происшествия, 8 – гербициды, 3 – фунгициды, 1 регулятор роста растений. Все препараты относятся к 3 классу токсичности. Было принято решение временно прекратить централизованное водоснабжение г. Белая Церковь, населенных пунктов Узин и Фурса из бассейна реки Рось.