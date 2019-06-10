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Понедельник, 10.06.2019

В ВСУ поступят системы "Ятрань", обнаруживающие подводные лодки (Видео)

Радиогидроакустическая система "Ятрань", предназначенная для обнаружения вражеских кораблей и подводных лодок, принята на вооружение Вооруженных Сил Украины. Соответствующий приказ подписал Министр обороны Украины Степан Полторак на основании положительных результатов государственных испытаний, говорится в сообщении Укроборонпром. "Система "Ятрань разработана "КНИИ Гидроприбор", входящих в состав ГК "Укроборонпром", состоит из специальных гидроакустических буев, которые имеют сверхчувствительные акустические сенсоры, и цифрового центра обработки информации", - говорится в сообщении. В целом система построена таким образом, что объединяет информацию из многих гидроакустических буев, которые работают в пассивном режиме и совершенно незаметны для противника. Это дает возможность полностью контролировать перемещения вражеских кораблей и подводных лодок и передавать координаты целей для уничтожения. Еще одной особенностью гидроакустических буев "Ятрани" является то, что они могут сбрасываться с вертолетов. Это позволяет за минимальное время создать сеть из сенсоров, которые полностью охватывают большую акваторию, и увидеть полную картину расположения и перемещения всех кораблей противника. К тому же, эта система использовалась во время нескольких международных учений "Си Бриз", в условиях, максимально приближенным к боевым. В общем, во время этих международных учений в Черном море были неоднократно доказаны высокие характеристики системы "Ятрань", которая на практике в разы повышает боевую эффективность противолодочной обороны Военно-морских Сил Украины. Сейчас специалисты "КНИИ Гидроприбор" готовят "Ятрань" к серийному производству, которое планируется развернуть в рамках Государственного оборонного заказа.
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Видео, ВСУ, Обнаружение, Вражеские корабли, Вражеские подводные лодки, Радиогидроакустическая система Ятрань.
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