Жителям Белой Церкви дали воду: анализы в норме

Новости Украины: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в городе Белая Церковь, Киевской области восстановили подачу питьевого водоснабжения.

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций г. Белая Церковь решила с 20 часов 10 июня возобновить работу насосно-фильтровальной станции г. Белая Церковь. Об этом сообщает сайт ГСЧС.

Лабораторные исследования не выявили экологических нормативов качества воды, установленных ГОСТ 4808: 2007 "Источники централизованного питьевого водоснабжения". Поэтому "решением Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций г. Белая Церковь решено с 20 часа 10 июня возобновить работу насосно-фильтровальной станции г. Белая Церковь", - говорится в сообщении.

Анализ проб воды из р. Рось в местах питьевого водозабора г. Белая Церковь проводило госпредприятие «Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя Министерства здравоохранения Украины». Лабораторные исследования выполнялись методом газовой хроматографии с 131 показателем, из них - 13 относятся к категории приоритетных согласно Водной Рамочной Директивы ЕС 2000/60/ЕС.

Как сообщалось, 9 июня возле с. Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Bens Sprinter, перевозивший средства защиты растений, перевернулся на берегу притока реки Рось и загорелся. В результате около 800 литров химикатов попало в пруд с последующей утечкой к реке Рось.

Было принято решение временно прекратить централизованное водоснабжение г. Белая Церковь, населенных пунктов Узин и Фурсы с бассейна реки Рось. Население обеспечивали водой за счет подвоза и существующих бюветов. Также было рекомендовано временно воздержаться от купания и рыбалки в реке Рось и поения скота из нее.

Впоследствии Госпродпотребслужба сообщила, что химикаты, которые попали в реку Рось, - малотоксичные, и "признаки возможного вреда не наблюдаются".