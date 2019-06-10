Скачать
Понедельник, 10.06.2019
Украина vs РФ: Третейский суд в Гааге опубликовал позиции сторон
Украина vs РФ: Третейский суд в Гааге опубликовал позиции сторон
У Луценко прокомментировали поездки украинских политиков в Москву
У Луценко прокомментировали поездки украинских политиков в Москву
Украина - Люксембург: онлайн-трансляция матча
Украина 1:0 Люксембург: LIVE 1-й тайм
Свадьба Потапа и Насти Каменских: реакция сына артиста
Свадьба Потапа и Насти Каменских: реакция сына артиста

Жителям Белой Церкви дали воду: анализы в норме

Жителям Белой Церкви дали воду: анализы в норме
21:11 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в городе Белая Церковь, Киевской области восстановили подачу питьевого водоснабжения.

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций г. Белая Церковь решила с 20 часов 10 июня возобновить работу насосно-фильтровальной станции г. Белая Церковь. Об этом сообщает сайт ГСЧС.

Лабораторные исследования не выявили экологических нормативов качества воды, установленных ГОСТ 4808: 2007 "Источники централизованного питьевого водоснабжения". Поэтому "решением Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций г. Белая Церковь решено с 20 часа 10 июня возобновить работу насосно-фильтровальной станции г. Белая Церковь", - говорится в сообщении.

Анализ проб воды из р. Рось в местах питьевого водозабора г. Белая Церковь проводило госпредприятие «Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя Министерства здравоохранения Украины». Лабораторные исследования выполнялись методом газовой хроматографии с 131 показателем, из них - 13 относятся к категории приоритетных согласно Водной Рамочной Директивы ЕС 2000/60/ЕС.

Как сообщалось, 9 июня возле с. Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Bens Sprinter, перевозивший средства защиты растений, перевернулся на берегу притока реки Рось и загорелся. В результате около 800 литров химикатов попало в пруд с последующей утечкой к реке Рось.

Было принято решение временно прекратить централизованное водоснабжение г. Белая Церковь, населенных пунктов Узин и Фурсы с бассейна реки Рось. Население обеспечивали водой за счет подвоза и существующих бюветов. Также было рекомендовано временно воздержаться от купания и рыбалки в реке Рось и поения скота из нее.

Впоследствии Госпродпотребслужба сообщила, что химикаты, которые попали в реку Рось, - малотоксичные, и "признаки возможного вреда не наблюдаются".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Белая Церковь, ГСЧС, Загрязнение воды, Река Рось, Восстановили водоснабжение.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названа первая сотня претендентов в избирательный список "Слуги народа"
02 Всеукраинская аграрная рада усомнилась в одном из кандидатов в списке "Слуги народа"
03 Приметы и обряды на 10 июня - День Евгения Тихого
04 В партии "Слуга народа" назвали имена десяти кандидатов-мажоритарщиков
05 МИД: в Украине с беспокойством наблюдают за развитием ситуации в Молдове
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Гриценко: Если доверят, я готов возглавить и сформировать правительство
Гриценко хочет возглавить Кабмин
В АПУ рассматривают возможность переезда в Украинский дом
СМИ узнали, куда может переехать АПУ
Жителям Белой Церкви дали воду: анализы в норме
Жителям Белой Церкви дали воду: анализы в норме
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (3.06 - 9.06)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь