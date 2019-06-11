Скачать
Вторник, 11.06.2019
ГСЧС: на пожаре в психбольнице Одессы погибло 6 человек
ГСЧС: на пожаре в психбольнице Одессы погибло 6 человек
Тимошенко думает в ближайшие дни встретиться с Зеленским
Тимошенко думает в ближайшие дни встретиться с Зеленским
Гвоздик может провести объединительный бой против Бетербиева
Гвоздик может провести объединительный бой против Бетербиева
Красота в необычном: завораживающие снимки заброшенных кораблей (Фото)
Красота в необычном: завораживающие снимки заброшенных кораблей (Фото)

НАБУ: при получении взятки разоблачен судья Хозяйственного суда Сумской области

НАБУ: при получении взятки разоблачен судья Хозяйственного суда Сумской области
07:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Судья попросила и получила деньги в обмен на принятие решения по хозяйственному делу в интересах предпринимателя.

Судью Хозяйственного суда Сумской области разоблачили на получении неправомерной выгоды в размере $4 тыс., сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

"Детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры 7 июня 2019 разоблачили судью Хозяйственного суда Сумской области на получении неправомерной выгоды в размере $4 тыс.", – сказано в сообщении на сайте ведомства в понедельник.

В информации отмечается, что судья попросила и получила деньги в обмен на принятие решения по хозяйственному делу в интересах предпринимателя, который обратился в суд из-за нарушения прав со стороны одного из сельских советов Сумской области в земельном вопросе.

Однако в ответ получил недвусмысленное предложение.

Сейчас решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение взятки) УК Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сумская область, Судья, Взятка, НАБУ, Хозяйственный суд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина - Люксембург: события матча
02 Свадьба Потапа и Насти Каменских: реакция сына артиста
03 Зеркаль о завтрашнем суде в Гааге: Мы собираемся громко разгромить РФ (Видео)
04 Тимошенко думает в ближайшие дни встретиться с Зеленским
05 У Луценко прокомментировали поездки украинских политиков в Москву
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Гриценко: Если доверят, я готов возглавить и сформировать правительство
Гриценко хочет возглавить Кабмин
В АПУ рассматривают возможность переезда в Украинский дом
СМИ узнали, куда может переехать АПУ
Жителям Белой Церкви дали воду: анализы в норме
Жителям Белой Церкви дали воду: анализы в норме
Медики рассказали, кому полезно пить какао
Медики рассказали, кому полезно пить какао
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь