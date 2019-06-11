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Штаб ООС: Боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Штаб ООС: Боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
08:23 Сегодня Телеграф

Новости Украины: За прошедшие сутки, 10 июня, незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили режим прекращения огня, пострадавших нет.

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 17 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"10 июня вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Из них семь раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82-мм. Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащий Минским договоренностям", – говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 12 раз обстреляли позиции Объединенных сил: шесть раз Водяное - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Опытное - из минометов калибра 120-мм и 82-мм; район Песок - из 82-мм минометов; Марьинку - из минометов калибра 120-мм; Широкино - стрелковое оружие; окраину Новотроицкого - из гранатометов и стрелкового оружия; Пищевик - станковый противотанковый гранатомет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны пять раз: Зайцево - из минометов калибра 120-мм; Светлодарск – 120-мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы; район Южного - из минометов калибра 82-мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы; вблизи Новоалександровки - гранатометы; окраину Новгородского - минометы калибра 82-мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы.

По данным украинской разведки 10 июня два боевика были ранены.

"С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил два раза", – сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" НВФ совершили два обстрела позиций украинских защитников: вблизи Водяного - стрелковое оружие; Пески - автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", – добавили в штабе ООС.

Напомним, незаконные вооруженные формирования с начала суток в понедельник осуществили пять обстрелов позиций в зоне проведения операции объединенных сил (ООС). Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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ВСУ, Обстрелы, НВФ, Ситуация на Донбассе, Штаб ООС.
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